Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Hayatını kaybeden adamın bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından döndüğü öğrenildi.

Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Hayatını kaybeden adamın bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından döndüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOU 347 plakalı hafif ticari araç ile Ali Çetiner yönetimindeki 01 SE 213 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki çalılık alana devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki yaralı 4 kişiyi hastaneye kaldırırken yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Ali Çetiner'in de hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza haberini alıp olay yerine gelen Ali Çetiner'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ederken Ali Çetiner'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ali Çetiner'in bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından döndüğü öğrenildi.