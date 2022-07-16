Bu yıl Kurban Bayramı'ndaki günlük kazalı ölüm ortalaması son 10 yılın ortalamasından düşük - Haberler

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Bu yıl Kurban Bayramı'ndaki günlük kazalı ölüm ortalaması son 10 yılın ortalamasından düşük

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bu yıl Kurban Bayramı'ndaki günlük kazalı ölüm ortalaması son 10 yılın ortalamasından düşük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük kazalı ölüm ortalamasının 15 olduğunu, 2022 Kurban Bayramı'nda ise bu sayının 7 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük kazalı ölüm ortalamasının 15 olduğunu, 2022 Kurban Bayramı'nda ise bu sayının 7 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 9-10 günlük bayram tatillerindeki ölüm oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Dönüş yolunda trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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