Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

KIRIKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.