BAYRAM TATİLİNİN SON GÜNÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK - Haberler

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BAYRAM TATİLİNİN SON GÜNÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda akıcı yoğunluk yaşandı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Araçlar, ortalama hızla ilerleyebildi. Yalnızca, dinlenme tesisleri ve dik rampaların bulunduğu noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Tatilciler, TEM yolunda trafiğe takılmadan ilerledi.

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