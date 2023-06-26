Ordu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganı ile denetim yapıldı. Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, el broşürü, çikolata, kolonya ve çocuklar için kırmızı düdük dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayram tatiline çıkanlara 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' denetimi

ORDU - Ordu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganı ile denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerinde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde, 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganı ile sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, uykusuz yola çıkmamaları, hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hatalı sollama yapmamaları ve diğer trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca sürücülere ve araçta bulunan yolculara el broşürü, çikolata, kolonya ve çocuklar için kırmızı düdük dağıtımı gerçekleştirirken, trafikte dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Denetimde durdurulan sürücü ve yolcular, özellikle bayram yolculuklarında yoğunlukların yaşandığını, yapılan denetimlerin faydalı olduğunu söylediler. Sürücüler, insanların trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çekerek, can ve mal güvenliği için denetimlerin arttığını, bu çerçevede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ettiler.