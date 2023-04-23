Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor.

Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.