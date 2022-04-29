Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı

KONYA (AA) - Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin direksiyon başında dikkat dağınıklığına neden olabilecek cep telefonu kullanımından uzak durmaları ve uykusuz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi de olan Çelik, AA muhabirine, vatandaşların yolculuğa çıkmadan önce kendilerini trafik kurallarına ilişkin küçük bir testten geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Trafik kazalarında en önemli unsurun insan hatası olduğunu vurgulayan Çelik, "Diğer sürücünün gideceği şeridi ihlal etmemek, kavşağa verilen öncelik hakkına uyma gibi kurallara dikkat etmek gerekiyor. Karşı tarafa saygı göstermeli, empati yapmalıyız. Karşı taraf bu kurallara uymadıysa sinirlenmek yerine anlayışlı olmalıyız." diye konuştu.

Bayram tatilinden dolayı oluşabilecek yoğunluğun çeşitli riskleri de beraberinde getirebileceğini anlatan Çelik, dikkat dağınıklığına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini, küçük bir hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hızdan kaynaklandığını hatırlatan Çelik, sürat körlüğüne kapılan sürücünün yüksek hız sonucunda yol ve çevresine yönelik görsel verileri tam anlamıyla algılayamadığını kaydetti.

"Refleksler ve reaksiyonlar zayıflıyor"

Çelik, herkesin kendisini ve karşıdakini düşünerek direksiyona geçmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eğer oruçlu araç kullanılacaksa molaların yarım saatte bir kullanılması gerekiyor. Uykusuz yola çıkılmamalı ve sürat körlüğüne dikkat edilmelidir. Araçlarda cep telefonu kullanımını kolaylaştıran ekipmanlar bile sakıncalı. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak için kulaklık kullanımını dahi önermiyoruz çünkü dikkatini yola değil, konuşana veren sürücünün alkollü sürücüden hiçbir farkı yoktur. Refleksleri ve reaksiyonları ona göre zayıflıyor. Cep telefonuyla yapılacak tüm görüşmelerin, aracın güvenli bir yere çekildikten sonra yapılması lazım."