Bayram tatilinde toplu ulaşım 4 gün ücretsiz

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel