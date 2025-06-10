Bayram Tatilinde Sınır Kapılarından 228 Bin Yolcu Geçti

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı.

Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapıları bayramda hareketli dönem geçirdi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerde önemli sorunlar yaşanmadı.

Bazı kapılarda araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.