Bayram Tatilinde Sınır Kapılarından 228 Bin Yolcu Geçti

Bayram Tatilinde Sınır Kapılarından 228 Bin Yolcu Geçti
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Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı. Sınır kapılarındaki yoğunluk ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı.

Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapıları bayramda hareketli dönem geçirdi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerde önemli sorunlar yaşanmadı.

Bazı kapılarda araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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