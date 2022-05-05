Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 414 bin 293 araç geçişi oldu
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den 414 bin 293 araç geçiş yaptı.
Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den 414 bin 293 araç geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarmadan oluşan 56 ekip ve 122 personel, trafiğin aksamaması için görev aldı.
Tatil süresince 414 bin 293 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 2 bin 334 araç kontrol edildi, 855 sürücüye 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı.
Denetimlerde, 26 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine el konuldu.
Tatil süresince 24 kazada 41 kişi yaralandı, 21 de hasarlı kaza meydana geldi.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel