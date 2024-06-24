Bayram tatilinde Bolu'nun doğa harikaları binlerce kişiyi ağırladı

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezleri tabiat ve milli parkları 9 günlük bayram tatili boyunca 131 bin 113 kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na yoğun ilgi gösterilen Bolu'da, tatil boyunca 131 bin 113 kişi doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 27 bin 317 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'na da 85 bin 181 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 18 bin 615 ziyaretçiyi ağırladı.