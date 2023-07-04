Kurban Bayramı tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Bolu Dağı Tüneli'nden 9 günlük bayram tatili boyunca Ankara istikametine 550 bin 372 bin, İstanbul istikametine 471 bin 573 araç olmak üzere toplamda 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı. Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ekipleri, yaklaşık 4 bin personelle 24 saat süre boyunca görev yaptı.

Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı

BOLU - Kurban Bayramı tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Bolu Dağı Tüneli'nden 9 günlük bayram tatili boyunca Ankara istikametine 550 bin 372 bin, İstanbul istikametine 471 bin 573 araç olmak üzere toplamda 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı.

Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ekipleri, yaklaşık 4 bin personelle 24 saat süre boyunca görev yaptı.