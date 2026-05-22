Bayram Tatilinde 334 Bin Kolluk Görevli Olacak, Polisler "Gizli Yolcu" Olarak Otobüsleri Denetleyecek

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayram tedbirleri kapsamında 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel 'gizli yolcu' olarak otobüs denetimde bulunacak. Polis, ve Jandarma Müfettişlerimiz ile Trafik Başkanlıklarından oluşan 116 heyet yerinde denetim için görevlendirildi" dedi. Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil" açıklamasında bulundu.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük bayram tatilinde, trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin, 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca planlandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, 2021-2024 yılları arasında 9 gün ve üzeri tatil olan yıllara ilişkin veriler paylaşarak, şunları kaydetti:

"2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu. 2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma; 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma; 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı."

BAYRAMDA 334 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV ALACAK

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel 'gizli yolcu' olarak otobüs denetimde bulunacak" dedi.

DRONE İLE 81 İL DENETLENECEK

Çiftçi, ülke genelinde havadan alınacak önlemler kapsamında, helikopter ile 9 il 108 saat, drone ile 81 il 5 bin 828 saat denetim ile toplam 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Çiftçi, "Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak" diye konuştu.

TUZAK RADAR UYGULAMASI YAPILMAYACAK

Bayram tatili süresince 61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını bildiren İçişleri Bakanı Çiftçi, "EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır" dedi.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Çiftçi, "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır" açıklamasında bulundu.

ŞEHİR İÇLERİNDE KGYS İLE DENETİMLER YAPILACAK

Çiftçi, şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan; makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacağını anlattı.

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonların da denetleneceğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergahları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek" bilgisini verdi.

KAMYON VE ÇEKİCİLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK YOLLAR AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Çiftçi, 30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00'ten, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını duyurarak, "İstanbul istikametine doğru; Kırklareli'nden D-100 kara yolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ'dan D-110 kara yolu ile O-7 otoyolu, Sakarya'dan O-7 otoyolu, Ankara'dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon'dan D-100 kara yolu, Bursa'dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük'ten D-650 kara yolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise; D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas'tan Ankara'ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir Sivrihisar'a ve Kayseri'den Kırşehir'e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir'den Kırıkkale'ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum'dan Kırıkkale'ye kadar olan güzergahlarda geçişlere izin verilmeyecektir" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA