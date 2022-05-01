MERSİN (İHA) - Bayram tatili turizmin gözde mekanı Kızkalesi'ni canlandırdı

Ramazan Bayramı nedeniyle başta gurbetçiler olmak üzere yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çeken Mersin'de Kızkalesi'nde sezonun yeni yeni açılmaya başlamasına rağmen doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Tatilciler hem denize girmenin keyfini yaşadı hem de kumsal da aileleri ile vakit geçirdi

MERSİN - Bayram tatilinin başlaması ile turizm bölgeleri arasında yer alan Mersin'de hareketlendi. Doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı Kızkalesi başta olmak üzere tatil bölgelerine gelmeye başlayan başta gurbetçiler olmak üzere yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarttı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Mersin'de Ramazan Bayramı tatilinin başlaması canlılık getirdi. Hafta sonu ile bayramı birleştirerek tatillerini 5 veya iki gün izin alarak 9 güne çıkaran vatandaşlar sıcaklıkların 28 ile 30 dereceler de seyrettiği 321 kilometrelik sahil bandı bulan Mersin'de en çok Ayaş, Kızkalesi ve Taşuçu bölgeleri tercih etti. Özellikler Erdemli'ye bağlı Kızkalesi sahiline gelen çok sayıda tatilci denize girmenin keyfini yaşadı. Havanın kapalı olmasına rağmen sıcaklığın 30 dereceler de olması nedeniyle bazı tatilciler yürüyüş yaptı, bazıları da çocukları ile vakit geçirdi.

"Yer yüzü cenneti"

Dünyanın en güzel köşesi Kızkalesi'ne tatilcileri beklediklerini ve bayramla doluluk oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Denizi kumu güneşi tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte tatil için Erdemli yer yüzü cenneti. Sahilde insanlarımız denize girerken yarım saat sonra bin 500 rakıma ulaşıyoruz, karla buluşabiliyoruz. Böylesine güzel ve mükemmel olan şehrimize tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

"Bu sene daha çok misafirimiz var"

Kış mevsimi boyunca bugünü beklediklerini belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "İnşallah esnafımızın yüzü güler bayram nedeniyle. Devletimiz her türlü tedbiri almış, biz otelciler de aldık hazırız. Bayram sonu doluluğumuz daha da iyi olur, ben buraların cıvıl cıvıl dolacağından eminim. Her sene böyle oluyor, bu sene daha çok misafirimiz var" diye konuştu.

"Kızkalesi'nin kumu başka yerde yok"

Bayram tatilinin başladığını belirten tatilcilerden Ragıp Kocaman ise, "Hava bugün biraz kapalı ama bugünden sonra açacaktır. Bugün kalabalık ama bayramla birlikte daha çok kalabalık olacak. 2 gün sonra burada oturacak yer bulamazsınız. Türkiye'nin ve dünyanın bir çok yerini gezdim inanın Mersin Kızkalesi'nin kumu başka bir yer de yok, altın sarı diyoruz bu kuma. İçinde asla toprak ve toz olmayan kum" şeklinde konuştu.

Avusturya'dan gelen gurbetçilerden Cem ile İsveçli eşi Kathi Atile'de, hem bayram ziyaretine hem de tatile geldiklerini aktardı. Çocuklarıyla kumsalda oynayan Atile ailesi, Kızkalesi'nin çok sevdiklerini kaydetti.