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Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatili öncesinde gelenler dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatili öncesinde gelenler dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğunluk oluştu.

Bayram tatilini turistik ilçe Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye gelmeye başladı.

Yokuşbaşı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Yalıkavak istikametlerinde sıkışan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yarından itibaren trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor.

Öte yandan kilometrelerce aracın oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Bodrum Muğla Trafik Güncel Haberler

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