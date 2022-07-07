Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk KURBAN Bayramı tatili öncesi yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. KURBAN Bayramı tatili öncesi yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili öncesi yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM yolu yanındaki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Kurban Bayramı Toros Dağları TEM Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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