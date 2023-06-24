TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Bayram tatili için yollara akın ettiler: Ankara istikameti durma noktasına geldi

BOLU - Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan, İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1'nci gününe kadar sürmesi bekleniyor.