Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini uzatmak isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle güzergahta araçlar yavaş ilerlerken, İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. Trafik ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Ankara Bolu Güncel Haberler

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