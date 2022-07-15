Bolu Valisi Kılıç'tan bayram tatili dönüşü yola çıkacaklara uyarı Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada bayram tatili uzun olunca vatandaşların kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere dönmeye başladığını söyledi. AA / Zafer Göder - Güncel Kurban Bayramı İstanbul Bolu Güncel Haberler

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