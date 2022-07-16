BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT - Haberler

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BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücüler, Bolu Dağı'nda rahatça ilerledi.

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Evlerine dönen tatilciler, TEM Otoyolu'nda trafiğe takılmadan rahatça ilerledi. Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dönüş yolculuğunda sürücülerin zaman zaman mola vererek dinlenmelerini ve aşırı hızdan kaçınmaları tavsiyelerinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Toros Dağları TEM Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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