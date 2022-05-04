BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT - Haberler

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BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

BOLU (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

Bayram tatilinin son gününde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması ve tatili uzatanlar nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Bayram, Bolu, Güncel, Haberler

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