Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Bayram öncesi yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşte de sürücüler tarafından tercih edildi.

Köprünün Dilovası'ndan Yalova'ya giden yönü ile otoyolun Ankara istikameti ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik akışı normal seyrediyor.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Kocaeli Güncel Haberler

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