Bayram sabahlarının vazgeçilmezi lezzeti 'Halise' sofraları süsledi
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Bayram sabahlarının vazgeçilmezi lezzeti 'Halise' sofraları süslediAĞRI Birlik ve beraberliği simgeleyen "Halise" yemeği bayram namazının ardından sofraları süsledi.
Bayram sabahlarının vazgeçilmezi lezzeti 'Halise' sofraları süsledi
AĞRI Birlik ve beraberliği simgeleyen "Halise" yemeği bayram namazının ardından sofraları süsledi.
Bölgede her bayram, bayram namazının ardından misafirlere ikram edilen Halise yemeği, Ramazan Bayramı'nda da sofraları süsledi. Birlik ve beraberliği simgeyelen Halise yemeği, Arife günü yapılmaya başlamıyor ve bayram sabahına hazır hale gedikten sonra misafirlere ikram ediliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel