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Bayram öncesi uyuşturucu satıcılarına operasyon

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayram öncesi uyuşturucu satıcılarına operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bayrama saatler kala uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

S.D. isimli şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler 0,4 gram metamfetamin maddesi ve 2 parça halinde toplamda 7,8 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D. isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Güncel

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