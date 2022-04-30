Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

SARIKAMIŞ, KARS (AA) - Trafikte araçların durdurulması

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'in sürücüleri bilgilendirmesi

Polis ve jandarma trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtması İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Ardahan, Kars ve Iğdır'da valilerin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bayram öncesinde "Bayramınız kemerli olsun "mottosuyla sürücüler uyarıldı.

İlçe girişinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Doğan Kemelek, Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Kemelek,trafik ekipleriyle birlikte sürücülere broşür dağıtarak emniyet kemerinin ve bayramda oluşan trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek kazalar konusunda bilgi verdi. Ayrıca, bugün bayram tatilinin başlangıcı olması dolayısıyla sürücülere hem trafikte daha dikkatli olmaları ve bu dikkat sırasında da emniyet kemerini takmalarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülerde bu tür uygulamaların çok faydalı olduğunu belirterek ekiplere teşekkür ettiler.