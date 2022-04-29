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Bayram öncesi trafik denetimi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta bayram öncesi sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda broşür dağıtıldı ve uyarıldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta bayram öncesi sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda broşür dağıtıldı ve uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması yaptı.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan ekipler, hız ve trafik konularında bilgiler aktardı.

Bayram süresince denetimlerini sürdürecek olan ekipler, sürücülere emniyet kemerinin öneminin belirtildiği broşür dağıttı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bayram, Muş, Güncel, Haberler

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