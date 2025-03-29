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Bayram öncesi, şehitlikte hüzün

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Bayram öncesi, şehitlikte hüzün Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde Pınarbaşı ve Hamitler şehitliklerine gelen aileler evlatlarının veya yakınlarının kabrinde temizlik yaptı.

Bayram öncesi, şehitlikte hüzün

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde Pınarbaşı ve Hamitler şehitliklerine gelen aileler evlatlarının veya yakınlarının kabrinde temizlik yaptı.

Ramazan Bayramı arifesinde aileler mezarlık ziyaretlerini yaparken, kimi dua etti kimisi de kabir temizliği yaptı. Şehit aileleri kabir mermerlerini yıkayıp, çiçekleri suladı. Bizim için her gün arife her gün bayram diyen şehit yakını İsmail Gökçen, "Biz her gün buradayım. Oğlumun yanındayım. 2008'de Şırnak'ta şehit oldu. Buradaki şehitlerimizle de yakından ilgilenirim" dedi.

Bayram öncesi, şehitlikte hüzün
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - Güncel
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