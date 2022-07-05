Bayram öncesi sahte tatil rezervasyonlarına dikkat

Sahte tatil sitelerinin tuzakları konusunda uyaran turizm yazarı Alper Tekbaş, "Sahte sitelerinin pembe tatil vaatlerine kanıp paranızı kaptırmayın ve tatilinizi bu dolandırıcıların zehir etmesine izin vermeyin. Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde yüksek kapasiteyle çalışan turizm işletmeleri, konaklama tesisleri ve otellerde yer bulmak bugünlerde imkansız hale geldi. . Tatil sitelerini ziyaret ederken sitelerin TÜRSAB belgesine sahip olup olmadıklarını TÜRSAB resmi sitesinden mutlaka teyit etmeleri gerek" dedi.

Tekbaş, maliyetlerin yükselmesinin dolandırıcılara fırsat yarattığını söyleyerek, "Özellikle Antalya Belek sahilleri başta olmak üzere Antalya otelleri, Ege, Akdeniz sahilleri hem doluluklarıyla hem de fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. 1 haftalık tatilin maliyeti minimum 15 binden milyonlara varan fiyat aralığında değişiyor. Tatiller cep yakarken sahte tatil rezervasyon sitelerine de gün doğuyor. Aman dikkat. Ucuz gösterilen fiyatlarla tatil vaatlerine lütfen tatilcilerimiz kanmasın. Tatil ve otel rezervasyonu yaptıkları ve gerçekte olmayan rezervasyon sitelerine prim vermesinler, kandırılmasınlar. Tatil sitelerini ziyaret ederken sitelerin TÜRSAB belgesine sahip olup olmadıklarını TÜRSAB resmi sitesinden mutlaka teyit etmeleri gerek. Güvenilir bir seyahat acentesi tercih etmeleri gerekliliğini ifade eden Alper Tekbaş artan maliyetler ve yoğun talep gören otellerimiz ve turizm beldelerimizde yer bulmakta sıkıntı çeken tatilcilere tatil hayali kurarken dolandırılmamaları için dikkatli olmalarını tembihledi" diye konuştu.

KAMPANYALARIN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETMEK GEREKİYOR

"Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit etmek gerekiyor" diyen Tekbaş, "Büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal medya reklamları, internet reklamları ve mailler ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabiliyor. Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı. Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar içinde mutlaka oteller aranarak kampanyanın doğruluğu teyit edilmeli. Ayrıca mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli. Kimlik avı ve oltalama saldırılarına karşı güvenlik yazılımları tercih edilmeli" açıklamasında bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel