Manisa'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi yapıldı
- Güncelleme:
Manisa'da, Ramazan Bayramı tatili öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Manisa'da, Ramazan Bayramı tatili öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Manisa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetimine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopter desteği verdi.
Çalışma kapsamında Manisa-Turgutlu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar, Manisa-Akhisar kara yollarında trafik denetimi yapıldı.
Manisa Jandarma Komutanlığına bağlı 6 jandarma trafik timi, 3 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 bölge trafik ekibi olmak üzere 62 personel denetime katıldı.
Çalışma sonucu, 1114 araç kontrol edildi, trafik ihlali yapan 71 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 9 araç trafikten men edildi, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.