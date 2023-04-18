BAYRAM ÖNCESİ ARAÇ KİRALAYACAKLARA UYARI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu : Oto kiralama dolandırıcılarının tuzağına düşmeyin.

Rojda ALTINTAŞ - Serkan KÖYMEN - /İSTANBUL, RAMAZAN Bayramı'nda şehir dışında tatile çıkmak isteyenler, uygun araç kiralama şirketi aramaya başlarken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağı oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcılara karşı uyarıda bulunarak, "Önümüz bayram, talep arttı herkes otomobil kiralamak istiyor. Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor ya da senet imzalatıyorlar" dedi. Dolandırılanlardan Neşet Yılmaz ise, 2017 yılında Başakşehir'de bulunan bir firmadan araç kiraladım. Araştırdık, imzaladığımız sözleşmenin altında senet varmış, o senede imza atmışız. Birçok arkadaşın evine ve maaşlarına haciz geldi. Şu an bizim bildiğimiz 150 kişi var" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otomobil kiralamak için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Vatandaşları bekleyen tehlike ise araç kiralama dolandırıcılığı. Buna bir örnek ise Başakşehir'de yaşandı. Bir araç firmasından araç kiralayan vatandaşlara 5 yıl sonra tebligat geldi. Araç kiralarken senet imzalayan vatandaşlar yıllar sonra binlerce lira borçlu olduklarını öğrendi. İddiaya göre firma, mağdurlara sözleşmeyi imzalatırken alta da senet koydu. Firma sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Onlarca kişi, 5 yıl önce kiraladıkları araçlar yüzünden icralık olurken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bayram öncesinde aynı dolandırıcılık yöntemine karşı tüketicileri uyardı.

"KAPORA ALIYORLAR YA DA SENET İMZALATIYORLAR"

"BİRÇOK ARKADAŞIN EVİNE MAAŞLARINA HACİZ GELDİ; BİLDİĞİMİZ 150 KİŞİ VAR"

Araç kiralama firması tarafından kendisine haberi olmadan senet imzalattırıldığını iddia eden Neşet Yılmaz ise, "2017 yılında Başakşehir'de bulunan bir firmadan araç kiraladım. Bu aracı kiralamamın sebebi de o dönem aracımı sattığım içindi. İki günlüğüne bir araç kiraladım. Bu aracın bedeli 300 liraydı. Banka üzerinden havale ettim ve faturasını da aldım. Bir araç kiralama işi olarak işimiz bitti kendileriyle. 2022 yılının Ekim veya Kasım ayında bir tebligat geldi. Bu firmayla alakalı haciz olacağı belirtildi. Araştırdık, imzaladığımız sözleşmenin altında senet varmış, o senede imza atmışız. O senedin üstünü daha sonra dolduruyorlar. Bana 67 bin TL yazmış 250 bin TL bile yazılan var. Herkesin durumuna göre senet rakamları yazmışlar. Ben o dönem 64 bin liraya araç satın almıştım. O zamanın parası ile bana bir araç bedeli yazmış. Birçok arkadaşın evine ve maaşlarına haciz geldi. Ben hacizi durdurdum. Mahkemeye avukatım aracılığıyla müracaat ettim. Şu an bizim bildiğimiz 150 kişi var. O firma ortada yok. Bayram öncesi çok araç kiralama işi oluyor dikkat etsinler, attıkları sözleşmenin şekline çok dikkatli baksınlar. Bizim başımıza geldiği gibi olmasın" diye konuştu.