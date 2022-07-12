Bayram nüfusu Çıralı'da 30, Olimpos'ta 10 kat arttı

ANTALYA'nın tatil beldeleri Çıralı ile Olimpos Kurban Bayramı ile hareketlendi, birçok tesiste doluluk yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle 1074 nüfuslu Çıralı'da nüfus 30 bini, 1200 nüfuslu Olimpos'ta ise 10 bini buldu. Çıralı muhtarı Habib Altınkaya, 2-3 gündür beldede trafiğin kilitlendiğini söyledi.

Antalya'nın batında koyları, kumsalı, doğası ile Yanartaş, Olimpos Antik Kenti gibi tarihi ve mitolojik efsaneleriyle öne çıkan birleşik konumdaki Çıralı ve Olimpos tatil beldeleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. Aynı zamanda nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı durumundaki 3,7 kilometrelik Çıralı ve 300 metrelik Olimpos kumsallarında, yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Olimpos'ta fiyatların 500 TL'den başladığını, oda ve hizmete göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Kaya, bayram tatilindeki yoğun talebi fırsatçılık olarak gören ve fiyatlarını iki katı aşkın yükselten bazı işletmeler olduğunu da söyledi. Kaya, "Örneğin normalde 300-400 TL olan oda fiyatını, 800-1000 TL'ye çıkardığını görüyoruz. Bu durum gerçekten üzücü. Sonuçta buraya gelen insanın da bir bütçesi var. Bu durumun fırsatçılığa dönüştürülmesi doğru değil" diye konuştu.