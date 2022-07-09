BAYRAM NAMAZINDA VATANDAŞLAR ULU CAMİİ'NE AKIN ETTİ BURSA'da, Ulu Camii bayram namazına gelenlerle doldu. BURSA'da, Ulu Camii bayram namazına gelenlerle doldu. İçerde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı. Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Camii'ye koştu. Ulu Camii'nin önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Namaz sonrası tekbir ve dualar okunurken, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştı. Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel Güncel Haberler

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