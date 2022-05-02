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Bayram namazı kılındı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Akçakoca Merkez Camisinde kılınan Ramazan Bayramı namazından detaylar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Akçakoca Merkez Camisinde kılınan Ramazan Bayramı namazından detaylar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Ramazan Bayramı, Selçuklu, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haberler

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