Bayram namazı kılındı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Akçakoca Merkez Camisinde kılınan Ramazan Bayramı namazından detaylar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Akçakoca Merkez Camisinde kılınan Ramazan Bayramı namazından detaylar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel