Bayram için yola çıkacak sürücülere 'cep telefonu ve emniyet kemeri' uyarısı

BOLU (AA) - Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, Ramazan Bayramı için yola çıkan sürücülere yolculuk boyunca cep telefonu kullanmama ve emniyet kemeri takma çağrısında bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tedbirlerine ilişkin gazetecilere bilgi veren Aksar, Bolu'nun önemli bir güzergahta olduğuna işaret ederek, paydaş kurumlarla 9 Mayıs'a kadar alınan tedbirleri uygulamaya başladıklarını, toplam 1018 ekiple çalışmaların yapıldığını söyledi.

Aksar, yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayarak, bayramda Bolu'da yağışın etkili olması beklendiğinden sürücülerden hava ve yol şartına uygun seyahat etmelerini istedi.

Sürücülerin seyahat planı yaparak yola çıkmaları gerektiğini dile getiren Aksar, şu uyarılarda bulundu:

"Araçta bulunan herkesin emniyet kemeri takılı olmalı. Sürücülerimizin seyahatin başlamasıyla kesinlikle cep telefonu ve benzeri şeylerle meşgul olmalarını istemiyoruz. Trafik kazalarında cep telefonu ile meşguliyet ciddi şekilde kazalara neden olabiliyor. Seyahat başladıktan sonra emniyet kemerini takmış, cep telefonuyla meşgul olmamış sürücülerden beklentimiz hız kurallarına riayet etmeleri. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların en büyük sebebi hız kurallarına uymamak. Sürücülerin seyahat esnasında hız kurallarına azami derecede riayet etmeleri ve takip mesafelerine uymalarını tavsiye ediyoruz."

Aksar, bölgede akıcı yoğunluk beklediklerini, yol üzerinde herhangi bir çalışmanın olmadığını, tedbirlerin üst seviyede uygulanacağını anlatarak, süreci kaza olmadan atlatmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.