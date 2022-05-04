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Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Güncel
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Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu Geçen sene Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kalan lunaparklar bu yıl dolup taştı.

Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

BURSA - Geçen sene Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kalan lunaparklar bu yıl dolup taştı.

Korona nedeniyle 2 yıldır boş kalan lunaparklar eski bayramları aratıyordu. Bu sene ise vakaların azalması sonucu bayramı dolu dolu yaşayan vatandaşlar lunaparka akın etti. Bayramda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcayan çocuklar, doyasıya eğlendi. En çok ilgiyi hızlı tren, çarpışan arabalar ve dönme dolap görürken, yaşı daha küçük olanlar ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi.

Aileler, çocuklarının doyasıya eğlendiğini belirtti. Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar ise bayramları çok sevdiklerini söyleyerek, lunaparkta çok sevdiklerini bayramın tadını çıkardıklarını ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

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