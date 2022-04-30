Bağcılar'da bayram harçlıkları kitap için toplanıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından kendilerine kumbara dağıtılan 100 bin öğrenci, Bağcılar Kitap Fuarı'nda harçlıklarıyla kitap satın alacak.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21-29 Mayıs tarihleri arasında "Kitaplar meydana çıkıyor" sloganıyla kitap fuarı düzenlenecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çocukların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kitap fuarı öncesinde anlamlı bir projeye imza attı.

Bu kapsamda, ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 100 bin öğrenciye kumbara verildi. Ramazan Bayramı'nda harçlıklarını kumbaralarına atacak öğrenciler, fuar zamanı kendi birikimleriyle kitap satın alacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, ülkenin geleceği çocukların daha iyi eğitim almaları ve hayata hazır hale gelmeleri için gayret göstereceğini belirterek, "Birinci önceliğimiz çocuklarımıza hem birikim yapmasını teşvik etmek hem de kitap sevgisini artırmak için böyle bir organizasyon yaptık. Çocuklar, kendi bütçeleriyle paralarıyla kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Bütün çocukları ve gençleri kitap farına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.