Bayram fırsatları Teknosa'da

Teknosa, bayrama özel akıllı telefonlardan notebooklara küçük ev aletlerinden TV'lere binlerce üründe avantajlı seçenekler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Ramazan Bayramı'na özel binlerce üründe indirimler, hediyeler ve avantajlı ödeme seçenekleriyle bayramın coşkusuna eşlik ediyor.

Sevdiklerine bayram hediyesi almak isteyenler için akıllı telefonlar, akıllı saatler ve akıllı bilekliklerde pek çok seçenek mevcut. Teknosa'da seçili Oppo akıllı telefonlar 3599 TL'den satışa sunulurken, yine seçili Xiaomi Redmi akıllı telefonlara 3699 TL'den sahip olmak mümkün.

Xiaomi akıllı bileklik satın alanlara silikon spor kordon hediyesi verilirken, QFİT akıllı çocuk saatleri tercih edenler mağaza hizmet paketinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Pek çok televizyonda da avantajlı seçeneklerin yanı sıra TeknoClub üyelerine özel yüzde 10 indirim de uygulanıyor.

22-25 Nisan'da aksesuarlarda da kaçırılmayacak fırsatlar tüketicileri bekliyor. Apple Airpods 1999 TL, JBL Wave 200 Bluetooth Kulaklık 849 TL, Seagate 1 TB hard disk ise 649 TL'lik özel fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca TeknoClub üyelerine özel tüm gaming notebooklarda sepette 2 bin TL indirim fırsatının yanı sıra tüm tabletler, notebooklar, monitörler ve yazıcılarda da yüzde 10'a varan indirim fırsatları var.

Bayram ziyaretlerindeki tatlı sohbetlerin tamamlayıcısı çay makinelerinde de kampanya yapan Teknosa'da, seçili Arzum tost makinesi alanlara 499 TL değerindeki Arzum çay makinesi hediye ediliyor. Özellikle pandemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan robot süpürgelerde de avantajlı seçenekler mevcut.

Bayram ihtiyaçları için Teknosa'nın 69 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com'dan alışveriş yapanlar ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.

Ayrıca teknoloji odaklı bir pazaryerine dönüşen teknosa.com'da anne-bebek ürünlerinden müzik aletlerine, spor ürünleri ve kamp malzemelerinden hobi ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride zengin ürün gamı da tüketicileri bekliyor olacak.