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Bayram dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Görüntü Dökümü: Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde oluşan araç yoğunluğu KOCAELİ- Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde oluşan araç yoğunluğu KOCAELİ- Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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