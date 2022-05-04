Bayram dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor
AA - Şahin Oktay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Görüntü Dökümü: Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde oluşan araç yoğunluğu KOCAELİ- Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde oluşan araç yoğunluğu KOCAELİ- Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
AA / Şahin Oktay - Güncel