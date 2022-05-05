Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Manisa'da jandarma ve polis ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa-Turgutlu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar, Manisa-Akhisar kara yollarında trafik denetimi yaptı.

Denetime Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri de destek verdi.

Manisa Jandarma Komutanlığına bağlı 8 jandarma trafik timi, 3 motosikletli trafik timi, motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 bölge trafik ekibi olmak üzere 63 personel denetime katıldı.

Çalışma sonucu 1130 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 55 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 12 araç trafikten men edildi.