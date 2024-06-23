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Bayram dönüşü Düzce trafik geçişi akıcı ilerliyor

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9 günlük Kurban bayramı tatilinin son gününde dönüş yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinden rahat ilerliyor. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza çıkabilen sürücüler, Düzce geçişinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor. Polis ve karayolları ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sayesinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişini sürücüler rahatlıkla geçebiliyor.

Bayram dönüşü Düzce trafik geçişi akıcı ilerliyor

DÜZCE - 9 Günlük Kurban bayramı tatilinin son gününde dönüş yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinden rahat ilerliyor.

9 günlük Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden rahatlıkla geçebiliyor. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza çıkabilen sürücüler, Düzce geçişinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor. Polis ve karayolları ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sayesinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişini sürücüler rahatlıkla geçebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Kurban trafik Düzce Trafik Yaşam Güncel Haberler

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