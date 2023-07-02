Bayram dönüş trafiğinde 7 araç birbirine girdi

BOLU - TEM Otoyolu Bolu geçişinde 7 aracın zincirleme kazaya karışması neticesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.