Bayram Coşkusu Yerini Eşitsizliğe Bıraktı

Bayram Coşkusu Yerini Eşitsizliğe Bıraktı
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Bayram Coşkusu Yerini Eşitsizliğe Bıraktı
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de maddi yetersizlikler nedeniyle bayramlık alamayan çocukların sayısının arttığını belirtti. TÜİK verilerine göre, 15 yaş altı çocukların her 10'undan biri yeni giysi alamıyor. İlgezdi, bu durumu eleştirerek sosyal adaletin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de milyonlarca çocuk için bayram coşkusunun yokluğa dönüştüğünü belirterek, "TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre, 15 yaş altı her 10 çocuktan 1'i, maddi yetersizlik nedeniyle yeni bir giysi alamıyor. Bayramlık artık çocuklar için neşenin değil, eşitsizliğin sembolüne dönüşmüş durumda" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre 15 yaş altı her 10 çocuktan 1'inin, maddi yetersizlik nedeniyle yeni bir giysi alamadığını kaydetti.

"Çocuklara bayramlık alamayan bir ülkede refah söylemi sadece kağıt üzerindedir" diyen İlgezdi, sosyal devletin en temel göstergesinin çocukların yaşamı olduğunu vurgulayarak, "Çocukları unutan bir iktidar, toplumu geleceksiz bırakır" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede iki çocuk için bayramlık alışverişinin 4 bin lirayı aştığını bildirerek, "Bir anne-baba için çocuklarını bayramda giydirmek, yalnızca gelenek değil, bir insanlık duygusudur. Ama bugün bu en doğal sevinç bile lüks hale getirildi" diye konuştu.

İktidarın çocuk yoksulluğunu sıradanlaştırmaya çalıştığını söyleyen İlgezdi, "Her bayram öncesi yardım kampanyaları konuşuluyorsa, orada sosyal adalet yok demektir. Biz bu tabloya alışmayacağız. Her çocuğun eşit, onurlu ve mutlu bir yaşam hakkı vardır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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