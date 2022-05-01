Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Haberler

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Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sivas'ta şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve diğer il protokolü de şehitlik ziyaretinde bulundu.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Ramazan Bayramı, Salih Ayhan, Sivas, Şehit, Güncel, Haberler

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