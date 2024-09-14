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Bayraktar TB3'ün Gemi Denemelerine Yakında Başlanıyor

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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması sonrası konuşan Selçuk Bayraktar, başarılı test aşamalarını geçen Bayraktar TB3'ün gemi denemelerine başlayacağını açıkladı. Bayraktar, gençlerin hedeflerini yüksek tutmalarını ve insanlık faydasını önceliklendirmelerini tavsiye etti.

'YAKINDA TB3'ÜN GEMİ DENEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ'

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması sonrası DHA'ya konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test aşamalarını başarı ile geçen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün gemi testlerine başlayacağını duyurdu. Bayraktar, "TEKNOFEST yarışmaları milyonlarca gencimize dokunmuş oldu. Bir ağabeyleri olarak hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Her ne yapıyorlarsa insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına, bunu öncelemelerini tavsiye ediyorum ve doğru yoldan ayrılmadan dünya liderliğini hedeflemelerini tavsiye ediyorum. Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerde operasyonel olmuş insansız ilk SİHA olacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakında da TB3'ün gemi denemelerine başlayacağız" dedi.

Salih BÜYÜKSAMANCI-Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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