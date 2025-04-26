İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu Gemisinden Başarılı Otonom Testler Geçirdi

Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu Gemisinden Başarılı Otonom Testler Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının TCG Anadolu gemisinden kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının ( Siha ), TCG Anadolu gemisinden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri"ni başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG Anadolu gemisinde, Bayraktar TB3 SİHA'nın 'Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri' başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, test anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.