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Bayraktar TB3 SİHA'nın Tam Otonom Testleri Başarıyla Tamamlandı

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Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU Gemisi'nden 'Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3'ün "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti

ANKARA - Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU Gemisi'nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU Gemisi'nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG ANADOLU Gemisi'nde, Bayraktar TB3 SİHA'nın "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Güncel
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