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Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU Gemisine Başarılı Kalkış-İniş Testi Gerçekleştirdi

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU Gemisine Başarılı Kalkış-İniş Testi Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Testlere ait görüntüler de paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kalkış-iniş görüntüleri de paylaşıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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