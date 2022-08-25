BAYRAKTAR TB2 500 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI

SİLAHLI İnsansız Hava Aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB2 500 bin uçuş saatini tamamlayarak, gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

SİLAHLI İnsansız Hava Aracı ( Siha ) BAYRAKTAR TB2 500 bin uçuş saatini tamamlayarak, gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, 2014 yılında TSK envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

UKRAYNA'DA SAVUNMA AMAÇLI KULLANILIYOR

27 SAAT 3 DAKİKA KESİNTİSİZ UÇARAK REKOR KIRDI

SINIR İÇİNDE VE DIŞINDA KULLANILDI

DEPREMLERDE GÖREV YAPIYOR

GÖÇMENLERİN KURTARILMASINDA ROL ALIYOR

ORMAN YANGINLARINI TESPİT

KARABAĞ'DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

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