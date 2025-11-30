Haberler

Bayraktar KIZILELMA, Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı. Bu, dünyada insansız bir savaş uçağıyla havadaki bir hedefin vurulması açısından bir ilk olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anları paylaştı. Bakanlık paylaşımında, "Dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağıyla havadaki bir hedef vurulmuş oldu" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir.

Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA insansız savaş uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar Kızılelma, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.