Bayraktar KIZILELMA, Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anları paylaştı. Bakanlık paylaşımında, "Dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağıyla havadaki bir hedef vurulmuş oldu" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir.

Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA insansız savaş uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar Kızılelma, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz."