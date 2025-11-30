Haberler

Bayraktar KIZILELMA, Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi İle Tarihe Geçti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği görüş ötesi angajman ile dünyada bir ilki başardığını açıkladı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, milli radarı ile hedef alarak hava-hava füzesiyle jet motorlu hedef uçağını başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın hava-hava füzesiyle dünyada ilki gerçekleştirmesine ilişkin, "İnsansız bir savaş uçağının görüş ötesi angajmanı başarıyla gerçekleştirmesi, sensör füzyonundan uçuş kontrol algoritmalarına, radar teknolojilerinden hava-hava füzesine uzanan geniş bir mühendislik zincirinin aynı hedefte bütünleştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı.

Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.

Haluk Görgün, NSosyal hesabından "Gökyüzünde yeni bir çağ" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "İnsansız bir savaş uçağının görüş ötesi angajmanı başarıyla gerçekleştirmesi, sensör füzyonundan uçuş kontrol algoritmalarına, radar teknolojilerinden hava-hava füzesine uzanan geniş bir mühendislik zincirinin aynı hedefte bütünleştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bu bütüncül yaklaşımın Türk savunma sanayisinin artık platform, sistem ve mühimmat ekseninde yerli ve milli bir ekosistemi uçtan uca tasarlayan ve üreten bir noktaya ulaştığını kanıtladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin katkılarıyla ortaya konan bu başarı, yalnızca bugünün değil Türkiye'nin uzun vadeli havacılık vizyonunun da güçlü bir ifadesidir. Emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Bu stratejik yürüyüş, geleceğin teknolojilerini kendi aklıyla üreten bir Türkiye'yi inşa ediyor."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attığını ifade etti.

Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye ve Baykar'daki yol arkadaşlarıma, bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hava-hava görev zincirinin tüm halkalarını tamamen milli imkanlarla tamamladık"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da dünyada bir ilkin gerçekleştiğini ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattığını belirterek, "Sinop semalarında tarihi bir 'milli zincir' kuruldu. Milli uçak (Bayraktar KIZILELMA) milli radar (ASELSAN MURAD) milli füze (TÜBİTAK GÖKDOĞAN). Hava-hava görev zincirinin tüm halkalarını tamamen milli imkanlarla tamamladık. Bu gurur milletimizin. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de hava muharebesinin kurallarını değiştirecek bir ana daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını aktararak, "KIZILELMA'dan ilk kez atışı gerçekleştirilen GÖKDOĞAN hava-hava füzesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada ise güç birliğiyle dünyada ilklerin başarılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN MURAD AESA radarı entegre edilen Bayraktar KIZILELMA'dan RF Arayıcı Başlık Radarı entegre edilen GÖKDOĞAN Hava-Hava Füzesi ile hedefe tam isabet. Bu tarihi atışta ASELSAN mühendisliğinin ürünleri MURAD AESA Burun Radarı, RF Arayıcı Başlık Radarı, milli IFF, milli haberleşme sistemleri ile hedef tespit ve angajman sürecini üstün hassasiyetle yöneterek kritik rol oynadı. Milletimize son teknoloji ürün ve sistemlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
500
